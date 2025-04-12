Глава МИДа: власти Ирака контактируют с Сирией по вопросам борьбы с терроризмом

Иракские власти находятся в прямом контакте с новым сирийским руководством по вопросам борьбы с Исламским государством (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России). Об этом глава МИД Ирака Фуад Хусейн сказал корреспонденту «Ъ» на полях Анталийского дипломатического форума, который проходит в Турции 11–13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

«ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) представляет угрозу для сирийского общества, а также может представлять угрозу для нашего общества, поэтому важно координировать действия»,— заявил господин Хусейн.

По его словам, эту тему он обсуждал во время недавних контактов с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани.

В марте глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани посетил Багдад по приглашению своего иракского коллеги. Сирийский министр тогда заявил, что Дамаск готов сотрудничать с Багдадом в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), отметив, что «безопасность Сирии является неотъемлемой частью безопасности Ирака».