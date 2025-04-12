В Татарстане хотят использовать торговые пошлины США для привлечения инвестиций

В Татарстане планируют использовать торговые пошлины США для привлечения инвестиций в регион. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, передает РБК Татарстан.

По словам Талии Минуллиной, некоторые инвесторы уже рассматривают возможность переноса производств из-за изменений на глобальных рынках. Обсуждение этих вопросов проходило на форуме в Абу-Даби. Минуллина отметила, что релокация мощностей — сложный и дорогостоящий процесс, требующий тщательного анализа.

«Теоретически мы наблюдаем реструктуризацию мирового рынка, потому что США часто влияют на работу транснациональных корпораций», — добавила руководитель Агентства инвестиционного развития республики.

Сейчас Татарстан ведет переговоры с иностранными государствами на Международном инвестиционном форуме. Основные темы обсуждения — конкретные инвестпроекты и экспорт продукции Татарстана в страны Персидского залива.

Влас Северин