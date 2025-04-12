Удмуртия отправит 230 продуктовых коробок ветеранам ВОВ и труженикам тыла в ЛНР

Удмуртия отправит 230 коробок с продуктами от местных производителей ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла, проживающим в городе Лутугино, Луганская народная республика (ЛНР), сообщает пресс-служба главы и правительства УР. Прошла погрузка продуктовых наборов, их доставят горожанам ко Дню Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

Среди других мер поддержки подшефного Удмуртии Лутугинского района — помощь в установке Вечного огня на территории Братской могилы советских воинов, расположенной в городе. «Рабочие уже приступили к установке конструкции газопровода. Подача газа будет бесперебойной, сейчас занимаются сваркой и укладкой конструкции»,— сказал руководитель регионального исполкома удмуртского отделения партии «Единая Россия» Александр Шамшурин.

В ноябре 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что удмуртские строители завершили реставрацию купола храма Александра Невского в селе Иллирия, находящегося в Лутугинском районе. Удмуртия и указанное муниципальное образование ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве в 2023-м. С тех пор аварийные бригады электриков, теплотехников и кровельщиков из Удмуртии помогают восстанавливать инфраструктуру округа.