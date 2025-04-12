Новорожденные ростовчане получают от родителей редкие имена

В ЗАГСе Ростовской области поделились статистикой самых редких и наиболее распространённых имён, которые родители давали новорождённым малышам в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По сведениям за 11 апреля, в Ростове на свет появилась девочка Калерия. Имя имеет древнегреческие корни, принадлежало Каллирое — дочери Океана и Тифиды, но со временем видоизменилось. Как правило, для Калерий свойственны бурный нрав, излишняя прямолинейность и остроумие.

Родители новорожденных ростовчан все чаще проявляют креативность в выборе имен для девочек, отдав предпочтение необычным вариантам, таким как Имона, Татев, Айлан и Адане. Не менее редкие имена получили и мальчики Омер и Эйюп.

Статисты сообщают, в Ростовской области за три месяца 2025 года прибавилось число девочек с именами София — 168, Мария — 144, Ева — 141, Анна — 140 и Варвара. Среди мальчиков популярны Михаилы — 199, Александры — 181, Артемы — 173, Иваны — 143 и Марки — 132.

Валентина Любашенко