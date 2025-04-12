Общее выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионе достигло 11 %. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капремонт многоквартирных домов в Татарстане в 2025 году выполнили на 11%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Капремонт многоквартирных домов в Татарстане в 2025 году выполнили на 11%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этом году запланированы работы по 911 объектам, из которых 16 имеют специальные счета для формирования фонда капремонта.

Работы будут проводиться в 42 муниципальных образованиях. Проект постановления о внесении изменений в Краткосрочный план находится на утверждении в Кабинете Министров.

Фонд жилищно-коммунального хозяйства определил подрядные организации для 562 многоквартирных домов, включая замену лифтового оборудования на 134 объектах и строительно-монтажные работы на 428 домах. На данный момент работы ведутся на 269 домах в 23 муниципалитетах. Остальные объекты готовятся к началу ремонтных работ, которые запланированы на середину текущего месяца.

Влас Северин