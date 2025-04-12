План по капремонту школ в Татарстане в 2025 году выполнен на 23%

В текущем году в Татарстане запланирован капитальный ремонт 213 объектов образования, включая 33 школы. На данный момент работы выполнены на 23%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана.

В активной стадии находятся ремонты 29 объектов, еще по четырем подготовка начнется в мае. Ремонт 74 объектов начнется с летних каникул, при этом девять из них уже в работе.

В дошкольных учреждениях завершено 18% работ, а по ресурсным центрам показатель составляет 24%. Оставшиеся объекты будут введены в программу ремонта поэтапно до конца мая.

Влас Северин