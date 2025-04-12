Лавров встретился с лидером иракского Курдистана
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с курдским лидером Ирака Масудом Барзани. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Переговоры Сергея Лаврова с Масудом Барзани
Фото: Телеграм-канал Марии Захаровой
9 апреля Масуд Барзани призвал Демократическую партию Курдистана и «Патриотический союз Курдистана» ускорить шаги по формированию нового регионального правительства Курдистана.
В феврале президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсуждал развитие отношений с Россией со спедпредставителем президента РФ, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Тогда в администрации Курдистана заявили о стремлении развивать связи, в том числе в сфере энергетического сотрудничества.