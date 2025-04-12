Бывший глава Арского района РТ Ильшат Нуриев официально стал и. о. ректора Казанского государственного аграрного университета. Соответствующий приказ подписали в Министерстве сельского хозяйства России. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минсельхозе России подписали указ о назначении Ильшата Нуриева и.о. ректора КГАУ

Фото: Портал муниципальных образований Республики Татарстан В Минсельхозе России подписали указ о назначении Ильшата Нуриева и.о. ректора КГАУ

Фото: Портал муниципальных образований Республики Татарстан

Ильшат Нуриев окончил Казанский аграрный вуз по специальности «экономист-организатор». Имеет степень кандидата экономических наук. Работал на разных пищевых предприятиях республики, в том числе Шеморданском мясокомбинате и «Вамин-Татарстан». Также Ильшат Нуриев руководил Арским районом республики на протяжении 10 лет.

Влас Северин