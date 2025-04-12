Глава СКР проверит дело о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Сочи

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителя Сочи, воспитывающего пятерых детей. Многодетный отец заявил о риске потери единственного жилья из-за судебного иска о сносе его дома, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало размещенное в социальной сети видеообращение, в котором житель курорта сообщил о возможном нарушении жилищных прав своей семьи. По словам многодетного отца из Сочи, в 2016 году он возвел дом в садоводческом товариществе «Агро» и зарегистрировал право собственности. Впоследствии земельный участок был признан охранной зоной линии электропередач, после чего администрация обязала сочинца согласовать застройку с электросетевой компанией.

В 2023 году представители компании потребовали от собственника провести реконструкцию ЛЭП за свой счет. Из-за высокой стоимости работ многодетный отец отказался. Организация обратилась в суд с требованием снести здание.

В Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка.

Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Мария Удовик