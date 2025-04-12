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В Ростове до 100 тысяч рублей увеличили штрафы за парковку на газонах

Парковка на газонах может обойтись водителям и собственникам автомобилей в сумму с 4 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Парковка автомобилей на территориях, занятых зелеными насаждениями, в том числе на детских и спортивных площадках, внутридворовых территориях, газонах, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а также создает трудности коммунальным службам по содержанию этих территорий»,– говорится в сообщении.

По информации городских властей, с начала 2025 года было зафиксировано 76 случаев нарушения правил парковки на территориях с зелеными насаждениями, нарушителям предъявлены иски в виде административных штрафов.

Валентина Любашенко

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