Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса Сочи — Пхукет

Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров рейса Сочи — Пхукет, который вернулся в аэропорт отправления из-за технических неисправностей. В воздушной гавани курорта организован прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Воздушное судно компании Azur Air совершило вынужденную посадку 11 апреля 2025 года. На борту находилось 299 человек. Пассажиры, чьи интересы были ущемлены, могут связаться с дежурным прокурором Южной транспортной прокуратуры по телефону: 8-919-899-87-33.

Изначально вылет был отложен на четыре часа из-за производственных трудностей авиаперевозчика. Затем задержка увеличилась вследствие неблагоприятных погодных условий.

Мария Удовик