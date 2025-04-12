В День космонавтики ростовская телебашня засияет праздничными огнями

В День космонавтики ростовская телебашня станет центральным элементом праздничного оформления города, сообщает региональное министерство цифрового развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В честь Дня космонавтики, 12 апреля, филиал РТРС "Ростовский ОРТПЦ" украсит телебашню в Ростове-на-Дону архитектурно-художественной подсветкой,– указано в пресс-релизе.

На башне появятся световые поздравления "С Днем космонавтики!", а также символы дня: стилизованный обратный отсчет перед запуском ракеты, звездное пространство и портрет Юрия Гагарина.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19:30 до 22:00.

Валентина Любашенко