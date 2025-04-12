Для качественного и успешного проведения весенних полевых работ в 2025 году в Татарстане потребуется 42,1 млрд руб. оборотных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют потратить 42,1 млрд рулей на весенне-полевые работы

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане планируют потратить 42,1 млрд рулей на весенне-полевые работы

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Основные расходы направлены на удобрения (15,1 млрд), семена (3,5 млрд), средства защиты растений (6,1 млрд), ГСМ и запчасти (8,6 млрд), а также прочие нужды (8,8 млрд).

Всего в хозяйствах республики задействовано 11 тыс. тракторов, 2,5 тыс. грузовиков, 857 посевных комплексов и 6 тыс. сеялок. По состоянию на 11 апреля подкормка озимых и многолетних трав проведена на 508 тыс. га (60% от плана).

Влас Северин