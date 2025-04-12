Пассажиры рейса Сочи — Пхукет вылетят с 37-часовой задержкой

Пассажиры авиарейса Azur Air из Сочи в Пхукет вылетят 12 апреля на резервном самолете с 37-часовой задержкой после возвращения первоначального борта по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«Azur air продолжает подготовку резервного воздушного судна. Вылет из Сочи планируется 12 апреля в 10.40 по местному времени»,— сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании уточнили, что новое время вылета определено с учетом необходимого отдыха экипажа после перегонного рейса из Москвы. На период ожидания туристов разместили в гостинице.

Изначально рейс ZF-2967 должен был вылететь в пункт назначения 10 апреля в 21:30. Однако самолет, отправившийся из аэропорта Сочи 11 апреля в 18:18, спустя час вернулся по технической причине.

Ранее авиакомпания объяснила задержку сильным попутным ветром, делающим взлет широкофюзеляжного самолета небезопасным. Для решения проблемы рейс выполнят с дополнительной посадкой в Минеральных Водах для дозаправки топливом.

Мария Удовик