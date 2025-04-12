В апреле исполняется 26 лет со дня единственного в Новороссийске после Великой Отвеченной войны крушения военного самолета — бомбардировщика Су-24МР ВВС России. Он разбился утром 22 апреля 1999 года недалеко от нефтебазы «Грушовая». Управлявшие самолетом летчики подполковник Анатолий Коваленко и майор Андрей Малкеров не стали катапультироваться. В самый последний момент они сумели отвести потерявший управление самолет от нефтебазы. Черноморское побережье было спасено от экологической катастрофы. Корреспондент «Ъ-Новороссийск», который побывал на месте ЧП, вспоминает, как это было.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Катастрофа произошла около 12 часов. Через час на месте крушения бомбардировщика Су-24МР были спасатели, группа милиционеров ОВД Восточного района, представители городской прокуратуры и журналисты. На гору Еременкова (высота 635 метров над уровнем моря) поднимались пешком. Над ней уже кружил военный вертолет Ка-26, и по тросу к точке, куда упал самолет, спускались спасатели. На земле правоохранителям указывали направление движения охранники нефтебазы, они же рассказывали, что «самолет вышел из облаков и ударился о гору».

По пути встречали случайных свидетелей, которые в то утро работали в этом районе, они сообщили, что сначала услышали характерный хлопок реактивного двигателя, затем — полная тишина, следом звук удара о землю и взрыв. Позже установят: самолет рухнул в 5 км от нефтебазы «Грушовая» Новороссийского морского порта (сейчас это объект АО «Черномортранснефть»). Врезавшись в гору, Су-24 «пропахал» по склону около 100 м.

Разведчик Су-24МР был принят на вооружение в 1984 году и выпускался Новосибирским авиапроизводственным объединением вплоть до 1993 года. Всего выпущено 200 машин. Самолет может вести разведку днем и ночью в широком диапазоне высот и скоростей. Установленный на нем бортовой навигационный комплекс обеспечивает выход самолета в заданный район разведки в режиме автономной навигации по запрограммированному маршруту, полет на малой высоте с огибанием рельефа местности и автоматическое возвращение на свой аэродром. Вся установленная на борту разведывательная аппаратура объединена в бортовой комплекс разведки БКР-1.

На месте аварии образовалась черная от огня просека шириной несколько метров, лес дымился, макушки деревьев были срезаны, сильно пахло авиабензином, вокруг были разбросаны детали самолета, микросхемы, куски проводов и труб. Передняя часть фюзеляжа Су-24 лежала внизу склона и догорала.

Вскоре спасатели обнаружили останки тел пилотов и один из «черных ящиков». Журналистам фотографировать ничего не разрешили. В это время к горе уже подъезжали несколько машин с солдатами, они оцепили место происшествия.

Су-24, принадлежавший разведывательному авиаполку, взлетел с аэродрома Мариновка, расположенного под Волгоградом, для участия в учениях. Командиру эскадрильи Анатолию Коваленко и штурману Андрею Малкерову была поставлена задача провести разведку Черноморского побережья Кавказа. В 11.40 самолет находился на высоте 10 км над горами Новороссийска. Пилоты начали снижение, чтобы выйти из зоны облачности. В этот момент связь с экипажем прервалась. После расшифровки «черного ящика» стало понятно, что самолет потерял управление, летчики приняли решение не катапультироваться, чтобы отвести падающий самолет от нефтебазы.

О причинах катастрофы точных данных нет. Как писал «Ъ», Су-24 не выработал свой ресурс и до полета прошел все необходимые испытания. Никаких нарушений в работе механизмов на земле обнаружено не было. Оба летчика часто пилотировали подобные самолеты и имели большой опыт. По версии, выдвинутой коллегами пилотов, у бомбардировщика, скорее всего, отказала одна из бортовых систем.

Через несколько лет в районе крушения Су-24 был установлен скромный памятник двум погибшим пилотам — подполковнику Анатолию Коваленко и майору Андрею Малкерову.

Матвей Прокопенко