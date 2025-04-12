Житель Прикамья обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов

В Перми органами дознания таможни окончено расследование уголовного дела в отношении уроженца Азербайджана Бахмана Меликова. По данным «Ъ-Прикамье», он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). По версии силовиков, в 2023 году Бахман Меликов совершил незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза в Таджикистан более 192 куб. м древесины хвойных пород на сумму свыше 2,22 млн руб. Договор на поставку был заключен с ООО «Асрори Ансор». Согласно таможенным документам, формально пиломатериал был приобретен у ИП Ежовой, но фактически фигурант дела купил его у других лиц. Таким образом, считают органы дознания, в документы были внесены заведомо недостоверные сведения.

В 2022 году Кунгурский городской суд признал Бахмана Меликова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Было установлено, что, будучи директором коммерческой компании, он похитил 823 тыс. руб. Данные денежные средства были получены обществом в качестве субсидии за трудоустройство граждан, состоявших на учете в центре занятости населения. Формально он трудоустроил 12 человек из этого центра, но фактически трудовой деятельности они не осуществляли.