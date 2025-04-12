Волгтрансстрой установит водопропускную трубу в пойме под Волгоградом за 55 млн

Дирекция водохозяйственного строительства Волгоградской области заключила контракт с ООО «Волгтрансстрой», которое займется строительством водопропускного сооружения № 205 на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе. За это подрядчику заплатят 55,4 млн руб.

Из контракта следует, что место работ располагается в границах особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк „Волго-Ахтубинская пойма“». Там Волгтрансстрой должен провести демонтажные и земляные работы, установить входной оголовок, новую водопропускную трубу и крепления.

Строительство компания должна завершить до 31 января 2026 года. За 2025 год фирма получит 35 млн руб., за 2026 — 20,4 млн руб.

ООО «Волгтрансстрой» зарегистрировано в Волгограде в июле 2008 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также инженерных коммуникаций, мостов и дорог. Организацией руководит Александр Марушкин, ему принадлежит 50% уставного капитала. По итогам 2024 года прибыль юрлица составила 17 млн руб. (на 41% меньше показателя 2023 года) при обороте 1,2 млрд руб. Стоимость предприятия по методу чистых активов — 63 млн руб.

Нина Шевченко