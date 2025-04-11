Уфимский «Салават Юлаев» выиграл в первом матче серии с московским «Спартаком»

В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл московский «Спартак». Встреча закончилась со счетом 4:1.

В первом периоде уфимцы атаковали больше «красно-белых». Это выразилось, в числе прочих, в преимуществе по броскам в створ (17 против 8) и времени, проведенном с шайбой в зоне соперника (05:24–02:29). Однако счет в противостоянии открыли москвичи.

На седьмой минуте словацкий нападающий гостей Адам Ружичка получил в центральном круге пас от Андрея Локтионова и бросил кистевым броском, только войдя в зону «юлаевцев». Вратарь Александр Самонов отреагировал на шайбу, но отбил ее в сетку ворот, 0:1. Голевая передача, кроме Локтионова, записана на Андрея Миронова.

«Салават Юлаев» отыгрался через восемь минут. В третий раз за плей-офф отличился Денис Ян. После борьбы за лицевой линией зоны «спартаковцев» уфимский нападающий Шелдон Ремпал попытался выехать из-за ворот на пятачок, но шайба выкатилась на левый борт. Там ее подобрал защитник Динар Хафизуллин, набросивший обратно на пятачок. В суматохе во вратарской зоне лучше всех разобрался Ян, «затолкавший» шайбу в ворота Артема Загидуллина, 1:1.

Через три минуты Ян оформил дубль, забросив, по сути, победную шайбу «юлаевцев». Уфимцы смогли «закрыть» «Спартак» в их зоне. Защитник Ярослав Цулыгин, оказавшись первым на свободном льду у правого борта, попытался сходу набросить шайбу на ворота, но сломал клюшку. Шайба докатилась до правой точки вбрасывания, где ее подхватил нападающий Артем Пименов. Откатившись до синей линии, Пименов развернулся и сделал наброс. На пятачке снова удачлив был Ян — никем не опекаемый, он подставил клюшку под летящую шайбу, которая отскочила от льда и перепрыгнула ловушку голкипера.

Во втором периоде игра была равной. Хотя «Салават Юлаев» перебросал соперника (12-10 по броскам в створ), «Спартак» больше проводил времени в зоне атаки.

Начало третьего периода отметилось обоюдным удалением: защитник хозяев Михаил Науменков получил двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой, а московский нападающий Александр Беляев отправился на скамейку за симуляцию в том же эпизоде. В ситуации «четыре на четыре» голов не случилось.

На 12-й минуте третьего периода гол соорудила тройка Ремпал — Ливо — Пименов. Шелдон Ремпал, войдя в зону «Спартака», отправил шайбу к лицевому борту на Джошуа Ливо. Тот выиграл борьбу с двумя соперниками и отдал пас на пятачок набегающему Артему Пименову, который переиграл вратаря в ближнем бою. Для Пименова эта шайба — первая в нынешнем Кубке Гагарина.

Последний гол забил Цулыгин. На 18-й минуте защитник «Салавата Юлаева» «закрыл» синюю линию и сделал наброс таким образом, чтобы шайба от лицевого борта отскочила на пятачок. Денис Ян, отреагировавший на отскок, пробить вратаря не смог, шайба ушла за ворота, где первым был Шелдон Ремпал. Канадец отпасовал на накатывавшегося Дениса Пименова, но и его бросок с пятачка голкипер Загидуллин отразил. На добивании первым был Цулыгин, в касание бросивший в пустые ворота, 4:1. Для защитника эта шайба тоже оказалась первой в текущем розыгрыше плей-офф.

Второй матч серии пройдет в «Уфа-Арене» в воскресенье.

Идэль Гумеров