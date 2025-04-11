Джазовый концерт «Однажды в Америке», трибьют-шоу Floyd Universe и выступление стенд-ап комика Павла Дедищева

Когда состоится концерт «Однажды в Америке» в исполнении «Сибирского диксиленда», посвященный творчеству Луи Армстронга и других выдающихся музыкантов той эпохи. Что будет на трибьют-шоу Floyd Universe, воссоздающем концерты группы Pink Floyd, а также где представит свою новую программу комик Павел Дедищев.

12 апреля (суббота)

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В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Однажды в Америке». На сцене выступит оркестр «Сибирский диксиленд». Коллектив трижды принимал участие в американских джазовых фестивалях. Теперь музыканты намерены перенести лучшие джазовые традиции на сибирскую сцену. Оркестр исполнит композиции Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Ролл Мортона и других. Начало в 16:00.

13 апреля (воскресенье)

В Доме джаза продолжится серия просветительских встреч для любителей и поклонников джаза. На этот раз темой вечера станет «блюз и гендерность». Встречу проведет кандидат искусствоведения, преподаватель Новосибирского музыкального колледжа им. Мурова — Сергей Коробейников. Начало в 17:00.

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В Доме ученых СО РАН откроется фотовыставка, посвященная международному Дню театра. В экспозиции представлены кадры со спектаклей новосибирского Театра им. Игоря Рыбалова. Экспозиция охватывает всю 46-летнюю историю театра. Начало в 16:00.

В киноконцертном зале им. Маяковского выступит стенд-ап комик Павел Дедищев. Артист представит новую программу с фирменным юмором. Павел Дедищев — постоянный участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово», финалист «Comedy Баттл» и «Большого шоу». Начало в 19:00.

14 апреля (понедельник)

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В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Контрабас». Моноспектакль Павла Полякова раскрывает историю «печальной повести» о музыканте симфонического оркестра. У него нет сольной карьеры и личной жизни, одинокий, изолировавший себя человек, который ищет выход из сложившейся ситуации. Начало в 19:00.

15 апреля (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии выступит Биг-бэнд Владимира Толкачева. Музыканты исполнят репертуар Дюка Эллингтона. Начало в 19:00.

16 апреля (среда)

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В Доме ученых СО РАН откроется выставка ведущих художников Республики Татарстан. На картинах раскрываются события, происходившие несколько веков назад. Член Союза художников России Равиль Загидуллин в своих полотнах изображает средневековую историю татарского народа, воссоздавая события периода Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Его коллега Рустем Хузин — яркий представитель школы классической реалистической живописи. Произведения художника находятся в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана, Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, Альметьевской картинной галерее и прочее. Начало в 10:00.

17 апреля (четверг)

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В Краеведческом музее откроется выставка «Искусство победителей». Экспозиция включает работы, созданные в разные годы Великой Отечественной войны ее участниками, их детьми и внуками. Выставочное пространство состоит из двух разделов: «Война, подвиги на фронте и в тылу» и «Великая радость Победы». Начало в 12:00.

18 апреля (пятница)

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В Новосибирском театре оперы и балета пройдет концерт симфонического оркестра при участии специального гостя — скрипачки из Санкт-Петербурга Ольги Волковой. Музыканты исполнят концерт для скрипки с оркестром D-dur Иоганнеса Брамса и «Симфонию №5» Густава Малера. Начало в 19:00.

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В ДК Железнодорожников пройдет трибьют-шоу Floyd Universe — Symphony Tribute Show. Музыканты воссоздадут образ и звучание легендарной группы Pink Floyd, исполнив ее самые известные композиции. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова