Игорь Николаев, Thomas Mraz, «Орфей и Эвредика» и «Где наши деньги?»

В ближайшие семь дней в Уфе выступят Игорь Николаев и Thomas Mraz. В театрах можно будет посмотреть спектакли «Скандал заказывали?» и рок-оперу «Орфей и Эвредика», а поклонников кинематографу ждут премьеры: «Где наши деньги?», «Все, что тебя касается» и «Западня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Игорь Николаев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Певец Игорь Николаев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерты

В ГКЗ «Башкортостан» 14 апреля выступит певец, поэт и композитор Игорь Николаев. Известный музыкант посетит Уфу в рамках гастрольного тура «Лучшие и новые песни #выпьемзалюбовь». В программу войдут песни из нового альбома «Линия жизни», и, конечно, хиты и шлягеры прошлых лет.

15 апреля в ГКЗ «Башкортостан» ждут любителей классики на концерте симфонической музыки «Шедевры импрессионизма» в исполнении Госоркестра республики. Дирижер — народный артист Башкирии Дмитрий Крюков. В программе произведения Дебюсси, Равеля.

17 апреля в «Тинькофф холл» состоится концерт уроженца Уфы Алмаса Гатауллина, более известного под псевдонимом Thomas Mraz. Репер исполнит не только свои самые популярные треки, но и представит самый свежий музыкальный материал.

Популярная в конце 1990-х годов группа Demo отыграет свой концерт 18 апреля в ресторане «Максимилианс». В программе: «Дождик», «2000 лет» и, конечно, «Солнышко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Георгий Дронов (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Георгий Дронов (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

Георгий Дронов, Александр Андросов, Артем Глотов, Евгений Елсуков, Мария Сластненкова 12 апреля выйдут на сцену Городского дворца культуры, чтобы представить уфимцам спектакль «Скандал заказывали?» постановки театра «Огни Москвы». В сюжете постановки — десять лучших рассказов Антона Чехова, десять анекдотов, десять скандальных историй. Режиссер: Александр Горшков.

13 апреля в ГКЗ «Башкортостан» — рок-опера «Орфей и Эвредика». Премьера первой советской рок-оперы состоялась 20 июня 1975 года в Ленинграде в исполнении популярного ВИА «Поющие гитары». В 2003 году спектакль был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в пяти номинациях, в том числе, как музыкальный спектакль, прошедший 2350 раз. Творческая труппа на языке музыки расскажет уфимцам историю о жертвенной любви, измене и предательстве. Режиссер-постановщик — Борис Малевский.

14 апреля в театре драмы имени Гафури состоится спектакль «Потомки Салавата не отступят!» памяти генерала Минигали Шаймуратова и конников 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Спектакль основан на документальных источниках, хранящихся в фондах Национального музея и архива Башкирии, военно-исторических музеев и киностудии «Башкортостан». Режиссер: Хурматулла Утяшев. В ролях: Сагидулла Байзигитов, Фиргат Гарипов, Ахат Хусаинов, Руслан Хайсаров и другие.

The театр ждет 16 апреля на постановке «Идеальное тело». Зрителям расскажут, как важно поддерживать себя и не давать в обиду самого важного человека в своей жизни — себя. И, главное, как сделать все это из состояния кайфа и наслаждения собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Звери" Рома Зверь

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Солист группы "Звери" Рома Зверь

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы две российские премьеры: «Где наши деньги?» и «Все, что тебя касается».

В центре сюжета первого фильма — история трех парней из маленького городка. В поисках легких денег они решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда 1 млн руб. Наутро они узнают, что из банка пропали 25 млн руб. И тут возникает вопрос: «Где наши деньги?» В ролях: Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков и другие.

В фильме «Все, что тебя касается» рассказана история шестнадцатилетней школьницы Марии, которая никогда не видела своего отца. Однажды, разбирая старые фотографии для выпускного вечера, Маша узнает, что его зовут Павел Соколов, и ее родители познакомились на концерте группы «Звери» 18 лет назад. Найдя похожего человека в социальных сетях, она видит сообщение, что он идет на юбилейный концерт «Зверей». Будучи уверенной, что она нашла отца, Мария решает отправиться на концерт, чтобы задать Павлу Соколову накопившиеся вопросы. В ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Рома Зверь, Тимофей Кочнев и другие.

В кинотеатрах Уфы — триллер «Дыхание шторма».Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста. В ролях: Вуди Харрельсон, Симу ЛюФинн, Беринг Джозеф, Алтин Бобби и другие.

Сэр Энтони Хопкинс в «Западне». Фильм производства США и Канады. Главный герой — Эдди. Как-то он угнал автомобиль, чем вызвал череду непредсказуемых событий. Начинается жестокая игра в кошки-мышки между угонщиком и владельцем машины, который взял закон в свои руки. Кульминация истории произойдет в самом центре Лос-Анджелеса. В ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, Майкл Эклунд, София Тесема.

17 апреля в «Артерии» покажут мультфильм «Мадагаскар», а после состоится обсуждение в рамках «Клуба любителей анимации» с кинокритиком Сергеем Бархатовым. 18 апреля после просмотра фильма «Вторая жизнь Уве» в «Артерии» можно будет разобрать сюжет кинокартины с психоаналитиком Еленой Бронштейн.

Возрастные ограничения: 18+