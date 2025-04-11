Половодье на Камской ГЭС в этом году ожидается на уровне 2024 года

На Камской ГЭС началось половодье, сообщает станция. Приток к створу Камской ГЭС превысил 1000 м/с, что свидетельствует о начале половодья в районе Камского гидроузла. Пропуск половодья ведется в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На 7 апреля 2025 года, отметка верхнего бьефа соответствует 102,09 м. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,5 м.

По прогнозу Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», объем половодья на реке Каме в 2025 году может составить 32,0 ± 5,0 км. Для сравнения: фактический объем половодья 2024 года – 33,7 км.

Максимальный приток в Камское водохранилище прогнозируется на уровне 11 000 ± 2 100 м/с (в 2024 году максимальный среднесуточный приток составлял 8 540 м3/с).