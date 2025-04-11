Ярославну освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

Уроженка Ярославля была освобождена из мошеннического кол-центра, расположенного в Мьянме. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Ярославна год назад уехала в Таиланд работать переводчиком, но оттуда ее обманным путем перевезли в Мьянму. Как сообщает ТАСС, две россиянки отозвались на предложение о высокооплачиваемой работе в интернете и в итоге оказались в мошенническом кол-центре.

«Я находилась в Мьянме год и два месяца, меня туда увезли обманным путем. Долгое время я не могла выбраться, потому что там избивали людей»,— цитирует ТАСС ярославну.

Ее отец неоднократно обращался за помощью в различные инстанции, в марте этого года он попросил господина Бабуркина оказать содействие в вызволении дочери. Ярославский омбудсмен обратился к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

«Около двух недель назад стало известно, что правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая в ходе совместной операции освободили несколько тысяч человек из мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме, в районах, граничащих с Таиландом. А вчера девушка была передана сотрудникам консульского отдела посольства РФ в Таиланде на границе с Мьянмой. Об освобождении Ксении (прим.: уроженки Ярославля) и еще одной россиянки сегодня сообщило ТАСС»,— рассказал Сергей Бабуркин.

Алла Чижова