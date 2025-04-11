В ЮФО и СКФО 1,8 тысячи ветеранов получили в Сбере электронные удостоверения

В первом квартале 2025 года Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сотрудники отделений Сбербанка помогли оформить специальные электронные удостоверения более чем 1,8 тыс. ветеранам боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Здесь уточнили, что теперь такая карта доступна не только ветеранам Минобороны РФ, но и ФСИН, МЧС и Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбера Ларисы Безделевой, с января 2025 года ветеранам боевых действий доступно оформление электронного удостоверения – полного аналога бумажного варианта. Благодаря этому ветеранам стало проще получать господдержку: денежное довольствие, федеральные и региональные соцвыплаты, льготы и скидки.

«В первом квартале самыми активными (по выдаче электронных удостоверений) стали Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Севастополь, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Прогнозируем, к концу года 10-кратный потенциал роста числа электронных удостоверений ветерана и в других южных регионах России», – сказала госпожа Безделева.

Владимир Андреев