Стартап основателя пермского интернет-издания получил на развитие $1 млн

Стартап российских предпринимателей Stape, разрабатывающий сервис для оплаты услуг фрилансеров, привлек $1 млн от частных инвесторов. Как сообщают «Ведомости», одним из инвесторов стал основатель сервиса облачного гейминга Playkey и пермской IT-компании Enaza Егор Гурьев. По словам господина Гурьева, он вложил в проект $700 тыс. Сооснователем Stape является создатель пермского интернет-СМИ Properm.ru Алексей Чистяков.

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По информации издания, Stape планирует вложить привлеченные деньги в маркетинг, в том числе спонсорство на целевых конференциях, расширение платежных интеграций и выход на новые рынки. В ближайшие два года на российском рынке трансграничных оплат Stape намерен занять 10% всего рынка. Отмечается также, что в развитие проекта изначально было вложено около $200 тыс. В первый год работы проекта валовой оборот составил около 1 млрд руб. За текущий год компания планирует достичь международной выручки в сумме $20 млн.

Компания Stape была основана в ноябре 2023 года. Организация разрабатывает платформу для расчетов, которая позволяет компаниям проводить выплаты на иностранные счета фрилансеров и подрядчиков. Головной офис компании находится в США, филиалы — в России, ОАЭ и Гонконге. У сервиса более 200 компаний из различных стран, включая США, Австралию, Сингапур. Одним из авторов проекта выступил предприниматель Алексей Чистяков, который является основателем пермского интернет-СМИ Properm.ru. Сам он продал портал Properm.ru осенью 2020 года и сейчас проживает за границей.