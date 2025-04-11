В Краснодаре почтили память узников фашистских концлагерей

В Краснодаре 11 апреля прошли памятные мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Дата приурочена к восстанию и освобождению заключенных Бухенвальда в 1945 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В учебных заведениях и культурных учреждениях краевой столицы состоялись литературно-музыкальные гостиные, тематические лекции и показы документальных фильмов об исторических событиях того периода.

По предложению главы Краснодара Евгения Наумова, городская Дума утвердила дополнительную меру социальной поддержки — единовременную выплату в размере 80 тыс. руб. всем проживающим в городе бывшим узникам концлагерей. Материальная помощь будет оказана в преддверии празднования 80-летия Великой Победы.

Кроме того, выплаты из городского бюджета предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан.

Анна Гречко