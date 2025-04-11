Лавров прибыл в Анталью

Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова приземлился в турецкой Анталье. Об этом сообщает корреспондент «Ъ». В субботу российский министр планирует выступить на Анталийском дипломатическом форуме и провести серию двусторонних переговоров.

Анталийский дипломатический форум ежегодно проводится по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2025 году мероприятие проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире». Форум продлится с 11 по 13 апреля. Как ожидается, в нем примут участие около 450 представителей из порядка 140 стран. Среди них 20 глав государств и правительств, два спикера парламента, 74 министра.

Проблематика форума охватывает широкий спектр тем глобальных и региональных проблем. На повестке темы геополитической напряженности, глобального неравенства, насилия в отношении гражданских лиц, неопределенность, вызванная технологическими трансформациями, а также последствия климатического кризиса.

Анастасия Домбицкая