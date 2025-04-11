Трое человек погибли при крушении легкомоторного самолета во Флориде

Легкий двухмоторный самолет Cessna 310 разбился недалеко от аэропорта города Бока-Ратон во Флориде. На борту находились три человека, все они погибли, сообщает NBC.

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Крушение произошло в 10:20 по местному времени (17:20 мск). Самолет упал рядом с проезжей частью и железнодорожными путями. В результате пострадал водитель автомобиля рядом с местом крушения. По словам представителя пожарной службы, у самолета была техническая неисправность.

Cessna 310 направлялся из аэропорта Бока-Ратон в город Таллахасси. По данным сервиса FlightRadar 24, перед крушением самолет совершил несколько кругов над аэропортом. По словам очевидцев, после падения воздушное судно загорелось.

На месте работают экстренные службы. Движение в районе крушения перекрыто. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США проведут расследование происшествия, передает CNN.