40-летний ранее неоднократно судимый житель Чебоксар приговорен к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за незаконный оборот наркотических средств. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксарец получил 9 лет строгого режима за сбыт наркотиков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Чебоксарец получил 9 лет строгого режима за сбыт наркотиков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствие установило, что в ноябре 2024 года осужденный, намереваясь сбывать наркотики, получил от сообщника через тайник-«закладку» 47,37 гр. вещества, содержащего производное N-метилэфедрона.

Вернувшись домой, он расфасовал наркотики в 57 полимерных пакетов и хранил их в тамбуре своей квартиры. Предполагалось, что наркотики будут проданы через интернет.

Помимо этого, осужденный приобрел через онлайн-площадку для личного употребления 0,45 гр. метадона.

Суд также назначил ему штраф в размере 80 тыс. руб.

Артём Дергунов