Чебоксарец получил 9 лет строгого режима за сбыт наркотиков
40-летний ранее неоднократно судимый житель Чебоксар приговорен к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за незаконный оборот наркотических средств. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.
Чебоксарец получил 9 лет строгого режима за сбыт наркотиков
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Следствие установило, что в ноябре 2024 года осужденный, намереваясь сбывать наркотики, получил от сообщника через тайник-«закладку» 47,37 гр. вещества, содержащего производное N-метилэфедрона.
Вернувшись домой, он расфасовал наркотики в 57 полимерных пакетов и хранил их в тамбуре своей квартиры. Предполагалось, что наркотики будут проданы через интернет.
Помимо этого, осужденный приобрел через онлайн-площадку для личного употребления 0,45 гр. метадона.
Суд также назначил ему штраф в размере 80 тыс. руб.