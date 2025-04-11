Прокуратура контролирует проверку по ДТП с пострадавшим ребенком под Волгоградом

Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области поставила на контроль процессуальную проверку по факту наезда водителя машины «Лада Ларгус» на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, находившаяся за рулем отечественного автомобиля 39-летняя жительница Волгограда сбила ребенка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, на ул. Октябрьской напротив дома № 80Е в р.п. Средняя Ахтуба в 11:40 11 апреля текущего года. В итоге мальчика доставили в медучреждение.

Выяснилось, что управлявшая указанным автомобилем женщина не имела водительского удостоверения, окончила обучение вождению 4 апреля этого года. На место дорожной аварии выезжала прокурор Среднеахтубинского района Жанна Селютина.

Павел Фролов