Глава СКР затребовал доклад о проживании волгоградцев в разрушающемся доме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову доложить о результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Ход проверочных мероприятий находится на контроле в центральном аппарате ведомства, передает инфоцентр СКР.

Ранее жильцы многоквартирного дома на ул. Шпалозаводской Волгограда в видеообращении, опубликованном в СМИ и соцсети, рассказали, что построенное в 1936 году здание признано аварийным в 2017 году. Со слов граждан, в стенах дома наблюдаются трещины, там осыпается штукатурка, прогнили деревянные перекрытия. Также в здании нет газоснабжения.

Авторы обращения обеспокоены возможным полным обрушением строения. Они подчеркнули, что их планируют переселить не ранее будущего года. Жильцы, включая пенсионеров, неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов