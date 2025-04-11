РДКБ опровергла нужду в сборе денег соседу по палате покусанного хаски
Руководство Российской детской клинической больницы (РДКБ) опровергло необходимость сбора дополнительных средств для трехлетнего пациента, заверив, что все медицинские услуги предоставляются по программе ОМС. Об этом сообщает «“КП”-Кубань» со ссылкой на администрацию учреждения.
Фото: РДКБ
Ранее стало известно, что отец девятилетнего мальчика, пострадавшего от укусов собак породы хаски, решил перенаправить часть собранных пожертвований на помощь трехлетнему ребенку, проходящему лечение в РДКБ. Как писал мужчина в соцсетях, его сын якобы поддержал инициативу.
Администрация медицинского учреждения выступила с официальным заявлением: «Оказание медицинской помощи, уход за ребенком и обеспечение всем необходимым не требуют привлечения дополнительных средств. Пациент находится под постоянным наблюдением и опекой медицинского персонала РДКБ».
Представители больницы уточнили, что вся необходимая помощь предоставляется в рамках системы обязательного медицинского страхования.