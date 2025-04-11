Сбежавший из психдиспансера в Тольятти Сергей Торин обезврежен полицией

Сбежавший 10 апреля из психоневрологического диспансера в Тольятти находившийся там на принудительном излечении Сергей Торин найден и обезврежен полицией, сообщили источники «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полицией сообщались приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 175-180 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, правый глаз косой, волосы средние темные.

Был одет: черный спортивный костюм, черные кроссовки. Документов и сотового телефона при себе не имел.

Со слов источника, Торин является подозреваемым по делу 10-летней давности. Предполагается, что он убил своего соседа. Несмотря на то, что судья вынес постановление о принудительном лечении для Торина, апелляция нашла в первоначальном решении множество нарушений, и сейчас процесс возобновился.

По факту побега Торина из диспансера организована доследственная проверка.

Алексей Алексеев