Прошу садиться

В третьей очереди МФЦ «Эспланада» - конгресс-центре - будет создано общественное пространство, для проведения конференций, саммитов, конгрессов. В составе центра может появится крупный универсальный зал на 1600 мест. Эксперт говорит о дефиците помещений для проведения масштабных деловых мероприятий и конференций в городе. Отмечается, что такой площадкой должна управлять опытная, профессиональная команда, а само пространство не должно простаивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в третьей очереди многофункционального комплекса «Эспланада» девелопер объекта ООО «Проспект Пермь» предусмотрел создание универсального зала, предварительно, на 1600 мест. Как рассказал информированный собеседник, зал появится в конгресс-центре, который войдет в состав третьей очереди МФЦ.

В краевом Агентстве инвестиционного развития (АИР), курирующем этот приоритетный инвестпроект, сообщили, что конгресс-центр станет общественным пространством для проведения таких мероприятий, как конгрессы, конференции, саммиты. «К помещениям этого формата предъявляются очень высокие требования безопасности, исходя из объема зрительных кресел, площади сцены, демонстрационных экранов. Будет предусмотрена и возможность осуществлять экспозиции различной специализации»,— пояснили в агентстве.

В АИР уточнили, что в третьей очереди МФЦ «Эспланада», помимо конгресс-центра, разместят аквазону и детский тематический парк с торгово-развлекательным центром. Застройка планируется до пяти-шести этажей, при этом высотной доминантой останется здание гостиницы Radisson — это вторая очередь многофункционального центра. В активный этап возведение основных объектов третьей очереди перейдет в 2026 году.

По данным «Ъ-Прикамье», такой зал может окупаться за счет проведения концертов и других мероприятий.

ООО «Проспект-Пермь» входит в группу компаний «Проспект» из Екатеринбурга, занимающуюся девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Партнером «Проспекта» в проекте строительства МФК в Перми является сетевой девелопер Mallino Development Group. Генподрядчиками стали компании АО «Нью-Граунд» и «ЛимакМаращСтрой». Первая очередь комплекса — ТЦ «iMall Эспланада» действует с начала 2022 года. Второй очередью объекта стал пятизвездочный отель Radisson рядом с торговым центром, который компания «Проспект Пермь» построила и готовится открыть.

Положительное заключение на возведение третьей очереди МФЦ было получено девелопером летом 2022 года. Ранее в третьей очереди МФЦ «Эспланада», помимо конгресс-холла, планировалось разместить торгово-развлекательный центр суммарной площадью 100 тыс. кв. м. Ввести в эксплуатацию последний этап МФЦ собирались в 2023–2024 годах.

Универсальный зал на 1600 мест будет крупным для Перми объектом. Согласно открытым данным, зал концертного зала «Свобода» в Перми, открытый в 2021 году, вмещает до 1500 человек, вип-зона — до 100 мест. Концертный зал ДК им. Солдатова рассчитан на 1100 мест, большой зал Пермской филармонии — на 820 мест, а органный зал филармонии — на 412 мест. Мероприятия, преимущественно концерты, проходят и в здании ТЦ «Горный хрусталь», где, по данным портала culture.ru, можно разместить 1200 человек.

Гендиректор ООО «ВО “Пермская ярмарка”» (выставочный оператор PRO EXPO) Сергей Климов отметил, что в городе наблюдается дефицит помещений для проведения масштабных деловых мероприятий и конференций. Площадка для таких событий должна отвечать многим параметрам, среди которых наличие парковки, соответствующая отделка, стройматериалы, хороший звук и прочее. Начиная бизнес по управлению таким объектом, надо иметь профессиональную компанию, которая будет не только эксплуатировать помещения и сдавать их в аренду, но создаст и станет воплощать в жизнь долгосрочную стратегию развития актива. «Многое зависит от управления такой многофункциональной площадкой. Команда должна иметь опыт в этой деятельности. Важно поддерживать качество услуг, предоставляемых при проведении мероприятий. Кроме того, общественное пространство не сможет эффективно функционировать, если не будет постоянно загружено»,— обратил внимание Сергей Климов.

Евгения Ахмедова