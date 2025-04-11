Девочку-инвалида из Казани своевременно не обеспечивают необходимым лекарством

Несовершеннолетнюю девочку с инвалидностью из Казани не обеспечивают жизненно необходимым лекарством своевременно. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра Следственного комитета России.

Мать 13-летней дочери с инвалидностью из Казани обратилась в ведомство с сообщением о том, что нужный препарат для девочки не предоставляется вовремя. По ее словам, прерывание терапии, которая невозможна без этого лекарства, может привести к осложнениям со здоровьем ребенка.

В СУ СК России по Республике Татарстан по поступившему обращению начали проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Марселю Дулкарнаеву лично доложить о ее промежуточных результатах и принятом в итоге решении.

Дарья Сайфиева