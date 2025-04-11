Капстрой проиграл кассацию по делу о затоплении инфекционного центра в Саратове

Кассационная жалоба Управления капитального строительства Саратовской области по делу о затоплении инфекционной больницы в облцентре осталась без удовлетворения. Соответствующее решение приняла коллегия Арбитражного суда Поволжского округа под председательством Марины Савкиной.

В ноябре 2023 года капстрой потребовал через суд от ООО «Строй Эксперт» устранить недостатки по гарантии в возведенной областной инфекционной больнице. Истец заявлял, что корпуса заливает водой, а на асфальте и бордюрах имеются провалы.

В рамках рассмотрения дела в Арбитражном суде Саратовской области выяснилось, что скопление воды в подвалах является следствием повышения уровня подземных вод и отсутствия дренажной системы. Но в проекте, по которому подрядчик строил больницу, дренажа не было.

Истцу отказали в удовлетворении требований, тогда он обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, который тоже оставил жалобу без удовлетворения.

Инфекционная больница состоит из восьми корпусов: административного, операционного, реанимационного, диагностического и четырех лечебных. Всего учреждение здравоохранения рассчитано на 400 пациентов и более 1,2 тыс. персонала. Строительство областного инфекционного центра анонсировали весной 2020 года. Изначально стоимость объекта оценивалась в 1,2 млрд руб., плюс около 1 млрд руб.— оборудование. В итоге полная смета превысила 4 млрд руб., центр ввели в эксплуатацию в начале 2022 года.

Ольга Симонова