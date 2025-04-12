Самые дорогие разводы в истории

Развод Маккензи и Джеффа Безосов в 2019 году и сегодня остается самым дорогим в истории по размеру компенсации, полученной бывшей женой,— около $36 млрд.

До 2019-го рекорд на протяжении двух десятилетий принадлежал «женщине-кошке» Джослин Вильденштейн, получившей в 1999 году после развода с французским арт-дилером Алеком Вильденштейном $3,8 млрд.

До развода Вильдентшейнов рекордной считалась компенсация, полученная Сорайей Хашогги (урожденной Сандрой Дэли) после развода с торговцем оружием из Саудовской Аравии Аднаном Хашогги. Сорайя подала на развод в 1975 году, требуя $2,54 млрд, а в 1979-м дала согласие на меньшую сумму — $874 млн.

В 2008 году Елена Рыболовлева подала на развод с владельцем футбольного клуба «Монако» и бывшим владельцем «Уралкалия» Дмитрием Рыболовлевым. В 2014-м суд в Женеве присудил Елене 4,02 млрд швейцарских франков (около $4,5 млрд), а также недвижимость и другое имущество. Решение суда была оспорено. Окончательный размер компенсации составил 565 млн швейцарских франков ($604 млн). Кроме того, Елена Рыболовлева получила два дома в Швейцарии.

В 2013 году британский медиамагнат Руперт Мердок развелся с Анной Мердок, выплатив ей £1,1 млрд ($1,7 млрд).

В 2009 году британский спортивный менеджер Берни Экклстоун, руководивший в то время «Формулой-1», развелся со своей женой Славикой Экклстоун. По условиям развода он должен был выплатить ей около £740 млн ($1,3 млрд).

В 2015 году Сью Энн Арнолл после развода с главой американской нефтяной компании Continental Resources Харольдом Хаммом получила $975 млн.