В Пензе адвоката отправили на 2,5 года в колонию за мошенничество

Первомайский районный суд Пензы признал виновным ранее несудимого 33-летнего адвоката по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурор Пензенской области поддержал государственное обвинение по уголовному делу. Фигурант получил 2,5 года исправительной колонии общего режима.

Как выяснилось, адвокат оказывал юридическую помощь осужденному и убедил того, что за 1,5 млн руб. якобы добьется смягчения наказания, так как «договорится» с сотрудниками прокуратуры и суда. Фигурант не собирался кому-либо передавать деньги. Осужденный рассказал обо всем сотрудникам регионального УФСБ, которые задержали адвоката во время передачи 500 тыс. руб.

Павел Фролов