«Чиж & Co», Алсу и балет «Раймонда»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят группа «Floyd Universe» с хитами Pink Floyd, певицы Ева Власова и Алсу, а также рок-группа «Чиж & Co». Также можно будет посетить концерты группы «Моя Мишель» и оркестра CAGMO c симфонией «Король и шут». В музеях можно сходить на лекцию «Между тишиной и космосом: музыка и визуальный стиль в "Солярисе"» и на экскурсию по выставке Владимира Куприянова «Возвращение времени». В театрах — посетить спектакль «Раймонда» Челябинского театра оперы и балета, комическую оперу «Любовный напиток», а также премьеру «Письма героев». В кино — посмотреть документальный фильм Дженнифера Лейна «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выступления ансамбля "Изумруд"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выступления ансамбля "Изумруд"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В киноконцертном театре «Космос» 12 апреля выступит группа «Floyd Universe» с хитами Pink Floyd. В программе — хиты «Dark Side of the Moon», «Another Brick in the Wall», «High Hopes» и многие другие. Симфонический оркестр подчеркивает глубину музыки Pink Floyd. Шоу включает видеоинсталляции и лазерное шоу. Стоимость билета — от 3,5 тыс. руб.

В Свобода-холл 13 апреля выступит певица Ева Власова. Известная по таким песням, как «Танцуй вопреки», «Она», «Бывшая», «Ты счастлива», «Танцы до упаду», «Птица Сирин», она исполнит и новые композиции. Стоимость билета — 3 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 16 апреля пройдет концерт романтического джаза. Борис Жвакин (кларнет, саксофон) и Роман Гусев (гитара) исполнят музыку Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена, Антонио Карлоса Жобима, а также современные композиции Стиви Уандера, Хэрби Хэнкока, The Beatles в джазовых и фанк-версиях. Стоимость билетов — 1 тыс. руб.

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 16 апреля состоится юбилейный вечер группы «Изумруд». В первом отделении — премьера проекта «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» и группы «Изумруд» «Время идет», во втором — музыканты приоткроют секреты «творческой кухни» — как рождаются песни и сохраняется особая атмосфера группы. Они исполнят несколько музыкальных премьер и уже известные композиции. Стоимость билета — от 300 руб.

Лидер группы "Чиж и Ко" Сергей Чиграков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Лидер группы "Чиж и Ко" Сергей Чиграков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 16 апреля выступит рок-группа «Чиж & Co», лидером, автором текстов и музыки которой является Сергей «Чиж» Чиграков. Группа известна по таким песням, как «Вечная молодость», «На поле танки грохотали...», «Фантом», «О любви», «Атаман», «Перекресток», «Еду, еду...» и многим другим. На концерте музыканты исполнят самые популярные композиции. Стоимость билета — от 6,5 тыс. руб.

Участники группы "Моя Мишель"

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Участники группы "Моя Мишель"

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На площадке Tele-club 18 апреля выступит группа «Моя Мишель». В программе прозвучат хиты группы, включая «Зима в сердце», «Ветер меняет направление», «Не говори мне ничего», «Курточка», «Пташка» и другие песни. Стоимость билета — 2,4 тыс. руб.

На сцене EverJazz 18 апреля состоится концерт группы «Funk Power». Коллектив представит специальную программу, посвященную госпелу — жанру, давшему начало фанку, блюзу и R'n'B. В концерте, помимо основного состава группы, примет участие госпел-хор. В программе прозвучат произведения Mahalia Jackson, Kirk Franklin и традиционный госпел. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 18 апреля состоится двойной концерт оркестра CAGMO с симфонией «Король и шут». В программе — баллады легендарной панк-рок группы «Король и шут» в исполнении струнного оркестра и хора. Прозвучат хиты «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб.

Певица Алсу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Алсу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 18 апреля выступит певица Алсу. Со Сцены прозвучат как новые песни, так и уже ставшие хитами «Свет в твоем окне», «Зимний сон», «Иногда» и другие. Аккомпанировать исполнительнице будет оркестр. Стоимость билета — от 3,5 тыс. руб.

Выставка «Возвращение времени» московского художника-фотографа Владимира Куприяновав арт-галерее Ельцин-центра

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Выставка «Возвращение времени» московского художника-фотографа Владимира Куприяновав арт-галерее Ельцин-центра

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Выставки

В Музее андеграунда 12 апреля пройдет лекция «Между тишиной и космосом: музыка и визуальный стиль в "Солярисе"». Философ Михаил Витушко расскажет о художественных и эстетических особенностях, а культуролог и музыковед Тимофей Чаплюк — о музыке в фильме Андрея Тарковского «Солярис». Стоимость полного билета — 400 руб.

В Арт-галерее Ельцин-центра 12 апреля проведут экскурсию с элементами медиации по выставке «Владимир Куприянов. Возвращение времени». На ней посетители узнают, какие фотообъекты и инсталляции создавал художник, используя архивные фотографии, обсудят его технические и художественные приемы, а также поделятся личными впечатлениями. Стоимость билета — 250 руб.

Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 16 апреля состоится «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный 80-летию Эрика Клэптона. Корифей белого блюза, Эрик Клэптон поражал слушателей несокрушимым спокойствием и невозмутимостью, за что ему дано прозвище Slowhand («медленная рука»). Но именно эти качества его характера позволяли музыканту создавать из звуков и пауз новое пространство, иную реальность. У посетителей будет возможность прослушать на виниле альбом Эрика Клэптона «Slowhand» (1977 год). Стоимость билета — 400 руб.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 18 апреля состоится лекция «Александр Пантелеев: фантасмагория заводского мира». Встреча будет посвящена творчеству уральского художника Александра Пантелеева (1932–1990 годы), который, начав с производственных пейзажей в духе соцреализма, в 1970-х годах выработал самобытный художественный язык. В его картинах заводской мир сочетает театральный пафос с приемами русского авангарда и западного модернизма. Произведения отражают философский взгляд художника на индустриальный прогресс, обращение к современникам и потомкам. Лекцию проведет доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Евгений Алексеев, стоимость полного билета на нее — 400 руб.

Скульптура "Спешащие на премьеру" у Свердловского академического театра драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Скульптура "Спешащие на премьеру" у Свердловского академического театра драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Уральского государственного театра оперы и балета («Урал Опера Балет») 12 апреля — спектакль Челябинского театра оперы и балета «Раймонда». Премьера балета композитора Александра Глазунова на либретто Мариуса Петипа и Ивана Всеволожского состоялась в январе 1898 года в Мариинском театре. Его сюжет основан на рыцарской легенде, а действия в нем происходят как бы дважды — сначала во снах героини, затем — наяву. Стоимость билета — от 600 руб.

В Свердловском академическом театре драмы 12 апреля покажут один из новых спектаклей Олега Богаева «Чайка по-французски». По сюжету, в Париже начала XX века сын знаменитой французской актрисы и владелицы своего театра мадам Александры Жюльен, уходя служить в армию, оставляет на заботу матери свою молодую жену Коломбу, которая всегда грезила о театральной сцене. В спектакле рассматриваются вопросы о том, как театр навсегда меняет человека, попавшего в него: возвышает и унижает, дарит спасение и одновременно губит. Стоимость билета на постановку — от 200 руб.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 13 апреля показывают музыкальную притчу в двух частях «Ты не прощайся» по произведениям Микаэла Таривердиева. По сюжету, человек опаздывает на поезд, который, возможно, мог в корне изменить его жизнь. Самое простое — махнуть рукой и отложить поездку. Но он решает отправиться в погоню за поездом. Или человек отправляется вслед за собственными воспоминаниями в попытке опередить прошлое и встретиться с той, которую когда-то забыл? Об этом узнают зрители спектакля. Стоимость билета — от 500 руб.

В Креативном кластере «Л52» 13 апреля артист Леша Шестаков покажет моноспектакль «Облако в штанах, или Тринадцатый апостол», посвященный 132-летию Владимира Маяковского. Спектакль, рожденный по горячим следам первого прочтения, представляет собой музыкальное и пластическое «шаманское действие», раскрывающее поэтику и дух «горлана-главаря» Маяковского. Зрителей ждут лирика агитатора с ранимой душой, революционные настроения и разговор с богом как с равным. Стоимость билета — 700 руб.

Опера "Любовный напиток" в "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Опера "Любовный напиток" в "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Урал Опера Балет» 18 апреля показывают комическую оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», действие которой происходит в итальянской деревне XIX века. Неморино влюблен в красавицу Адину, но она не отвечает ему взаимностью. Появление сержанта Белькоре и лекаря-шарлатана Дулькамары закручивает интригу, а череда забавных недоразумений приводит героев к счастливому финалу. Постановщики решили разыграть спектакль в условные 1950-е годы, которые привлекли их своей легкостью и верой в счастливое будущее. Стоимость билета на спектакль — от 300 руб.

В Уральском государственном театре эстрады 18 и 19 апреля покажут премьеру документального спектакля «Письма героев». На сцене со страниц пожелтевших писем воссоздадут образы тех, кто ковал Победу. Их голоса прозвучат гимном мужеству и верности Родине. Спектакль основан на подлинных документах, письмах солдат и их семей. Стоимость билета — от 800 руб.

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 12 по 15 апреля показывают фильм братьев Итана и Джоэла Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса» на английском языке с русскими субтитрами. Действия фильма разворачивается в Нью-Йорке в 1961 году. Фолк-музыкант Льюин Дэвис балансирует между мечтой и реальностью без денег, без дома, без шансов на успех. Он ходит по клубам, упрямо хватаясь за последние возможности пробиться, но каждый шаг лишь сильнее погружает его в замкнутый круг неудач. Стоимость билета на фильм — 350 руб.

В Ельцин-центре 13 апреля состоится показ документального фильма Дженнифера Лейна «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» на английском языке с русскими субтитрами. Фильм рассказывает о жизни и творчестве калифорнийского художника Роберта Ирвина, пионера лэнд-арта, чьи инсталляции делают свет и пространство главными героями. Зрители увидят, как художник трансформировал музейное пространство и природную среду, создавая завораживающие произведения искусства. Кульминацией его карьеры стали сады музея Гетти в Лос-Анджелесе и инсталляция в городе Марфа, штат Техас. Стоимость билета в кино — 350 руб.

В EverJazz 15 апреля состоится показ фильмов Чарли Чаплина и Бастера Китона в рамках проекта «Киноджаз». В программе — фильм «День зарплаты» (1922 год) с Чарли Чаплином в главной роли и комедия Бастера Китона «Невезение» (1921 год). Фильмы будут дополнены музыкой в в исполнении Вадима Гладких (фортепиано), Федора Теринова (саксофон) и Никиты Горбатенко (перкуссия). Стоимость билетов — 600 руб.

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центра 18 апреля покажут фильм Томы Селивановой «Пепел и доломит». Кинокартина повествует о режиссере из России Дине, которая приглашает немецкого музыканта Йохана в киноэкспедицию по своей стране. Они снимают места коллективной памяти, где есть следы человеческой боли, труда и утраты. Между ними возникают чувства, но героев взгляды на фильм расходятся: если для Дины фильм является своеобразной молитвой, то для Йохана — исследованием. Стоимость билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева