«Макулатура», «Саня, Ваня, с ними Римас» и «Кракен»

На концертных площадках Челябинска на ближайшей неделе выступят группы «Копенgagen», «Макулатура», «ОПТ Студио» и Александр Пушной, «Таймсквер», а также артист Игорь Николаев и симфонический оркестр с хитами Pink Floyd. В театрах представят спектакли «Анна Каренина», «Саня, Ваня, с ними Римас» и «Бабайки, или не то». На выставках покажут картины с военными сюжетами, а в кинотеатрах — фильмы «Кракен» и «Рейс навылет».

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 13 апреля пройдет концерт симфонического оркестра с трибьют-шоу Floyd Universe. Гости смогут услышать хиты группы Pink Floyd — Dark side of the moon, Another brick in the wall, High hopes и другие. Стоимость билета — от 1,8 тыс. до 3,6 тыс. руб. 6+

В Harat’s Pub 13 апреля выступит питерская рок-группа «Копенgagen». В 2025 году ей исполняется 15 лет, в связи с чем коллектив отправляется в гастрольный тур. Поклонники группы смогут услышать главные песни, вышедшие за весь период существования группы. Стоимость билета — от 900 до 1,5 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры железнодорожников 16 апреля выступит народный артист РФ Игорь Николаев. Певец посетит Челябинск с новой концертной программой «Лучшие и новые песни #выпьемзалюбовь», в которую войдут как хиты, так и недавно вышедшие композиции и альбома «Линия жизни». Стоимость билета — от 3,8 тыс. до 5,3 тыс. руб. 6+

В Harat’s pub 16 апреля выступит хип-хоп-дуэт «Макулатура», созданный Евгением Алехиным и Константином Сперанским. Группа отправляется в тур «Чем хуже, тем лучше». Стоимость билета — 1,3 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 17 апреля состоится выступление метал-группы «Таймсквер» в рамках «Дофамин тура». В новую концертную программу войдут тяжелые метал-композиции, лирические рок-баллады и главные хиты группы. Стоимость билета — 1,3 тыс. и 2 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 18 апреля состоится ирландское шоу с оркестром волынщиков City pipes. Гости выступления смогут услышать традиционную музыку Шотландии и Ирландии, а также увидеть национальные танцы этих стран. Стоимость билета — от 2,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. 6+

В «Галактике развлечений» 18 апреля состоится концерт Александра Пушного с группой «ОПТ Студио». Коллектив исполнит рок-каверы на известные песни «Ясный мой свет», «Ночь», «От винта!», «Трава у дома» и многие другие, а также собственные треки. Стоимость билета — от 2,6 тыс. до 5 тыс. руб. 12+

Спектакли

В «mini театре» 13 марта покажут спектакль «Анна Каренина» на основе одноименного романа Льва Толстого. Стоимость билета — от 800 до 900 руб. 16+

В Новом художественном театре 16 апреля покажут спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина. Действие происходит в деревне на Урале, где живет большая семья из трех сестер, их мужей и детей. Мужчины во время Великой Отечественной войны ушли на фронт. Петр погиб, Иван пропал без вести. Не дождавшись супруга, жена Ивана выходит замуж за односельчанина Римаса. Но вскоре домой неожиданно возвращается Иван. Стоимость билета — от 400 до 600 руб. 16+

В «Театральном пространстве свободы» 18 апреля выступит дуэт «Неболет» со спектаклем «Бабайки, или не то». В аннотации к постановке авторы заявляют: «Двое одиноких мужчин ищут женщин. К чему приведут поиски этих двух, узнаем вместе». Стоимость билета — 800 руб. 16+

Выставки

В музее изобразительных искусств действует выставка «Повесть о войне». В экспозиции представлены картины 32 художников, многие из которых находились на передовой во время Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 18 мая. Стоимость билета — от 200 до 400 руб. 6+.

Кино

В челябинских кинотеатрах 17 апреля выйдет в прокат фильм «Кракен». По сюжету российский ракетный подводный крейсер бесследно пропадает в Гренландском море. На его поиски отправляют экипаж под командованием главного героя Виктора Воронина, брат которого также находился на борту исчезнувшего судна. Из-за геологических исследований в северных водах пробуждается морское чудовище — кракен. Главные роли сыграли Александр Петров и Виктор Добронравов. 12+

В кинотеатрах Челябинска с 17 апреля также начнут показывать фильм «Рейс навылет». Руководитель спецслужб обращается к бывшему агенту Лукасу Рейесу за помощью в поимке хакера по прозвищу «призрак». Ему необходимо сесть в самолет, в котором, предположительно, летит преступник. Однако внешность его неизвестна. Уже на борту выясняется, что самолет полон киллеров, которые тоже преследуют «призрака». Главную роль сыграл Джош Хартнетт. 18+

Ольга Воробьева