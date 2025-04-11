Ростовский ипподром откроет сезон 27 апреля

Открытие нового скакового сезона на ипподроме в Ростове-на-Дону состоится 27 апреля. Учреждение увеличило программу до 8 скаковых дней с 40 забегами, сообщает официальный сайте комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

В предстоящем сезоне запланированы соревнования с крупными призовыми фондами, включая два масштабных турнира — 13 июля и 24 августа. Эти мероприятия пройдут при финансовой поддержке конных заводов «Донской» и «711». Вопрос о допуске зрителей на состязания рассматривается, однако окончательного решения еще нет.

Ранее сообщалось о планах строительства жилого комплекса на территории действующего ипподрома. Новый ипподром планируется возвести на левобережье Дона, рядом со стадионом «Ростов Арена». Получение разрешения на строительство запланировано на июнь 2025 года.

Николай Аксенов