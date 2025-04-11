Ростовский ипподром откроет сезон 27 апреля
Открытие нового скакового сезона на ипподроме в Ростове-на-Дону состоится 27 апреля. Учреждение увеличило программу до 8 скаковых дней с 40 забегами, сообщает официальный сайте комплекса.
Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ
В предстоящем сезоне запланированы соревнования с крупными призовыми фондами, включая два масштабных турнира — 13 июля и 24 августа. Эти мероприятия пройдут при финансовой поддержке конных заводов «Донской» и «711». Вопрос о допуске зрителей на состязания рассматривается, однако окончательного решения еще нет.
Ранее сообщалось о планах строительства жилого комплекса на территории действующего ипподрома. Новый ипподром планируется возвести на левобережье Дона, рядом со стадионом «Ростов Арена». Получение разрешения на строительство запланировано на июнь 2025 года.