Мигранта признали виновным в убийстве самарской автомобилистки

В пятницу, 11 апреля, Самарский областной суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, жителю Казани Амирхамзе Гиесджонзоду. Иностранец признан виновным в убийстве местной жительницы Екатерины Карась, которое, как считает следствие, он совершил под предлогом покупки автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщают региональные прокуратура и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

23-летний обвиняемый приговорен к 24 годам 11 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Решение не вступило в законную силу.

Преступление было совершено 3 июля 2023 года в Самаре на улице Водников. Перед этим подсудимый откликнулся на объявление о продаже иномарки на сайте Avito и связался с продавцом — будущей жертвой.

По версии следствия, в день преступления фигурант дела приехал из Казани в Самару и во время осмотра автомобиля в салоне машины несколько раз ударил потерпевшую ножом в шею и туловище, вытолкнул ее из машины на дорогу, сел за руль и уехал. Екатерина Карась погибла.

Машину нашли рядом с местом преступления. А обвиняемого задержали на территории Татарстана. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве с разбоем (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162; п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В марте 2025 года коллегия присяжных заседателей признала Амирхамзу Гиесджонзода виновным и не заслуживающим снисхождения.

Георгий Портнов