Самарская область заняла пятое место по числу МСП ракетно-космической отрасли

Самарская области вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«6% малых и средних предприятий от общего числа таких компаний, зарегистрировано в Самарской области»,— говорится в сообщении.

В регионе налажен полный цикл производства аэрокосмической техники, включающий производство и испытание ракет-носителей, двигателей и агрегатов к ним, космических аппаратов и спутников научно-технического и оборонного назначения.

В 2024 году количество малых и средних предприятий в ракетно-космической отрасли выросло на 13%, до 108. В стране зарегистрированы 93 субъекта МСП, занимающиеся производством космических аппаратов, ракет-носителей и компонентов. Еще 15 МСП работают в сфере космического транспорта и космических лабораторий. На таких предприятиях трудятся более 3 тыс. человек. Суммарный доход компаний за прошлый год превысил 25 млрд руб.

Сабрина Самедова