Невозвратный уровень

Заксобрание Ульяновской области приняло пакет законов, реформирующих местное самоуправление в трех районах региона. Реформа проводится в соответствии с изменениями федерального законодательства о местном самоуправлении (МСУ), дающими возможность перехода на одноуровневую систему местного самоуправления. Новации прекращают в трех районах области действие поселенческих органов исполнительной и представительной власти и оставляют только один уровень — муниципального округа в границах района. Фракция КПРФ проголосовала против, заявив, что с такой реформой фактически теряется непосредственная связь с населением. Коммунисты считают, что реформа удобна чиновникам, но лишает население влияния на действия власти. Эксперты отмечают, что в определенных случаях одноуровневая система дает управленческий эффект, но к ее выбору необходимо подходить осторожно, поскольку «обратного хода» нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер заксобрания Валерий Малышев заметил что «никто не знает, будет лучше с реформой, или нет».

Фото: Сергей Титов Спикер заксобрания Валерий Малышев заметил что «никто не знает, будет лучше с реформой, или нет».

Фото: Сергей Титов

В минувшую среду заксобрание Ульяновской области большинством голосов приняло пакет региональных законов, вводящих в трех районах Ульяновской области реформу МСУ.

Как доложил заксобранию депутат фракции ЕР, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» Сергей Панчин, законопроектами реформируется система МСУ в Базарносызганском, Павловском и Старомайнском районах Ульяновской области.

В пояснительных записках к законопроектам отмечается, что реформа основана на положениях закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), а также на недавно принятом законе № 33-ФЗ от 20.03.2025 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Согласно этим положениям, вводятся понятия городского округа и муниципального округа, а также осуществляется переход на одноуровневую систему МСУ (сейчас в регионе двухуровневая система МСУ, когда в муниципальном районе также действуют поселенческие муниципальные образования со своими администрациями и советами депутатов). Регионы, основываясь на мнении жителей соответствующих муниципальных образований, вправе сами выбирать систему — одноуровневую или двухуровневую. Как отметил господин Панчин, проекты внесены Советом муниципальных образований региона после обращений глав муниципальных образований трех районов, заявивших о желании перейти на одноуровневую систему. Перед этим, как отмечалось, в районах прошли публичные слушания, на которых население проголосовало за такой переход. В ходе реформы в этих районах поселенческие администрации и советы депутатов прекратят существование, районы преобразуются в муниципальные округа.

Сергей Панчин сказал, что для региона это «пилотный проект», чтобы потом посмотреть, что получится. Он отметил, что на сегодня уже в 57 регионах России образовано 680 муниципальных округов, в ПФО четыре субъекта преобразовали все муниципальные районы в муниципальные округа (Нижегородская область, Пермский край, Чувашия и Удмуртия), хотя Татарстан и Саратовская область, наоборот, решили сохранить прежнюю двухуровневую систему.

Разработчики рассчитывают, что реформа обеспечит более эффективное управление и сократит расходы на содержание административного аппарата. Орган представительной власти для каждого из этих районов будет один — совет депутатов муниципального округа в количестве 15 человек, из его состава избирается глава муниципального округа. Глава администрации округа будет назначаться по итогам конкурса на срок полномочий совета депутатов. Выборы в эти советы состоятся уже в сентябре этого года. Переходный период для решения всех кадровых, финансовых и оргвопросов — до 31 декабря 2025 года.

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев отметил, что есть ряд рисков, и поинтересовался, есть ли возможность «откатить все назад», если эксперимент окажется неудачным, но ответа не получил. Спикер заксобрания Валерий Малышев заметил что «никто не знает, будет лучше, или нет».

Фракция КПРФ выступила категорически против реформы, отмечая, что с ее проведением население лишают низового звена и возможности донести свои проблемы до органов власти. Фракция ЕР, напротив, заявила, что поддерживает реформу. В итоге большинством голосов законопроекты были приняты.

Сопредседатель правительственной комиссии, занимающейся проведением реформы, вице-губернатор Александр Коробко сказал «Ъ», что в дальнейшем предполагается распространить опыт трех районов на остальные, «но только при наличии консолидированной позиции населения, глав поселений и глав администраций муниципальных районов». «А главы администраций районов готовы хоть завтра, они уже в очереди стоят»,— сказал господин Коробко. По его словам, если все пойдет нормально, возможно, реформа будет продолжена для новых районов региона в 2026 году, в остальных — не ранее 2027 года. Впрочем, в комиссии полагают, что, скорее всего, полный переход пройдет в 2028 году, одновременно с выборами в заксобрание.

Следивший за ходом реформы депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с «Ъ» заявил, что «реформа выгодна чиновникам, облегчая управление, но в перспективе вредна», «потому что с ней идет ликвидация первого уровня МСУ, самого близкого к населению». Он отметил, что в реальности мнение населения не учтено, большинство даже не знает о реформе, а «публичные слушания организовывались так, что там были в основном бюджетники и чиновники». По этому поводу он обращался в облпрокуратуру, но ведомство не нашло нарушений.

Эксперт в сфере МСУ, член Общественной палаты РФ, к.ю.н. Андрей Максимов сказал «Ъ», что, согласно закону №33-ФЗ, «откатиться назад» к двухуровневой системе уже не удастся, и поэтому надо к реформе подходить «очень осторожно». Он также пояснил, что в определенных случаях одноуровневая система действительно может быть эффективной, например, в малонаселенных районах с малочисленными поселениями, «но исследования показывают, что экономического эффекта такая реформа не дает». «Сам же я сторонник двухуровневой системы, которая больше отражает главные принципы МСУ»,— добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск