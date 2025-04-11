В 60 городах России стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера «Зеленый Марафон»

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, состоится 12-й Зелёный Марафон, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Соревнования пройдут в 60 городах России. Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно, в других регионах — до 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По традиции Зелёный Марафон станет благотворительным. Все средства от регистрации участников в Москве (в столице участие в забеге платное), добровольные пожертвования из регионов (там старт пройдёт на бесплатной основе) и на благотворительной платформе «СберВместе» поступят в фонд «Вклад в будущее». Сбер удвоит эту сумму.

Участников ждут эксклюзивные зоны, музыка, активности, а также спортивно-развлекательные активности. Программа Зелёного Марафона традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику.

«Каждый год наш Зелёный Марафон собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом "Вклад в будущее": мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн руб. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами»,— Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В Удмуртии забег стартует на Центральной площади Ижевска. Для взрослых участников запланированы дистанции 4,2 км и 10 км; для детей (4–13 лет) — 400 меторв; для подростков (14–17 лет) – 4,2 км. Есть ежегодная командная эстафета ГТО.

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