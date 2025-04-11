Жительница Ростова получила срок за смертельный наезд на студента-иностранца

В Ростове вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб иностранный студент. Как сообщает прокуратура Ростовской области, Кировский районный суд признал в случившемся вину 33-летней местной жительницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как было установлено, в мае прошлого года водитель, двигаясь на автомобиле по проспекту Михаила Нагибина, не справилась с управлением и выехала на тротуар, по которому шел 21-летний студент. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Из какого государства приехал в Ростов учиться погибший, прокуратура не уточняет.

По ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) суд назначил водителю наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении.

Сергей Иванов