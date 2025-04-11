В Москве арестовали главу управления ВСК по делу о взятке и мошенничестве

Савеловский районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 17 суток начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании (ВСК) Матвея Иванова. Мера пресечения избрана по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Военно-строительная компания является подрядчиком Минобороны. Она была создана в 2019 году вместо подведомственного Минобороны «Спецстроя». В состав ВСК входят различные предприятия и организации, которые выполняют заказы для вооруженных сил России. В июле 2024 года был арестован экс-глава организации Андрей Белков по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.