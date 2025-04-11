Авито Авто приглашает автодилеров на конференцию в Краснодаре

17 апреля в Краснодаре состоится дилерская конференция «Высшая передача», организованная Авито Авто для руководителей автобизнеса южного региона. Мероприятие соберет владельцев дилерских центров, директоров по маркетингу и продажам, а также других ключевых игроков рынка, чтобы обсудить актуальные стратегии повышения эффективности бизнеса, управления лояльностью клиентов и поиска новых точек роста. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Фото: freepik.com

В программе мероприятия — выступления ведущих экспертов Авито Авто, которые поделятся статистикой спроса и предложения, осветят основные аспекты трансформации пользовательского поведения, расскажут о том, как максимально эффективно использовать существующие инструменты продвижения, и рассмотрят кейсы по привлечению клиентов в текущих рыночных условиях.

Директор направления «Автомобили с пробегом» Авито Авто, Андрей Ковалев, расскажет про основные тренды развития автомобильного рынка в регионе, учитывая которые дилеры смогут сохранить или даже повысить конкурентоспособность своего бизнеса.

Специальный гость — Артём Самородов, независимый эксперт автобизнеса, автор Telegram-канала «Самородов Про АвтоБизнес». Он представит анализ текущего состояния рынка.

Впервые в истории «Высшей передачи» будет предложен новый формат взаимодействия, где гости конференции смогут один на один пообщаться с представителями Авито Авто, Автохаба и независимыми экспертами — ментор-гостиная. Новый формат — это возможность разобрать конкретные бизнес-кейсы и получить рекомендации в области дилерского маркетинга, управления бизнес-процессами по выкупу и продаже автомобилей с пробегом, операционного управления и кризис-менеджмента.

В рамках мероприятия в формате Random Coffee участники смогут обсудить друг с другом интересующие их темы. А специальный Telegram-бот поможет быстро найти собеседников, чтобы обсудить деловые вопросы или просто пообщаться во время кофе-брейков.

Мероприятие пройдет 17 апреля в «Краснодар Марриотт Отеле» по адресу ул. Красная, 120, начало в 13:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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