В Самаре международный фестиваль «Наследие. Опера. Балет» завершится пятью премьерами

Закрытие первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет» пройдет на сцене Самарского академического театра оперы и балета в воскресенье, 13 апреля. Зрителям покажут пять премьер. Об этом сообщают представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Концерт откроется спектаклем «Маркитантка» Цезаря Пуни и Жана-Батиста Надо с хореографией Артюра Сен-Леона. Роли Кати и Ганса исполнят соответственно солисты театра Софья Туманова и Дениса Мазанова.

Также в этот день покажут хореографическую миниатюру «Краковянка» из «Цыганки» Йозефа Дамсе и Кароля Курпиньского с хореографией Фанни Эльслер. Реконструкцией постановки занимался заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино. Партию Сары Кэмпбелл исполнит Гульназ Зарипова из самарского театра оперы и балета.

Затем гостей ждет хореографическая миниатюра «Качуча» из «Хромого беса» Фридриха Бургмюллера в оркестровке Александра Троицкого и с хореографией Фанни Эльслер. Роль Флоринды сыграет артиста самарского театра Манаэ Банно.

Представление продолжится па де де Сильвии и Аминты из спектакля «Сильвия, или нимфа Дианы» Лео Делиба с хореографией Хироши Шимада. За постановку и новую хореографическую редакцию отвечали заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025).

Роль Сильвии исполнит ведущая солистка Большого театра Маргарита Шрайнер. В образе Аминты предстанет первый солист Большого театра Марк Чино.

Концерт завершится картиной «Прелестный остров» из «Конька-горбунка» Цезаря Пуни (хореография – Александр Горский, постановка и новая хореографическая редакция – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская). Все роли исполнят артисты самарского театра оперы и балета.

Георгий Портнов