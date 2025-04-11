Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 дебетовых карт с бесплатным обслуживанием

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 самых выгодных дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, по версии портала Банкирос.ру. В рейтинге рассматривались только те продукты, по которым бесплатное обслуживание банки предлагают без дополнительных условий.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как стоимость обслуживания и смс-уведомлений, возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток на счету, возможность доставки карты, наличие платных подписок, а также другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»