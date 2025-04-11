В Чебоксарах местная 46-летняя жительница потеряла 1,7 млн руб. при замене счетчиков в квартире. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Чувашия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах женщина потеряла 1,7 млн рублей при замене счетчиков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Чебоксарах женщина потеряла 1,7 млн рублей при замене счетчиков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, все началось со звонка в мессенджере от человека, представившегося «сотрудницей энергосбыта». Она сообщила потерпевшей о том, что в ее доме производится замена старых счетчиков на новые, и попросила назвать код из СМС, который пришел на телефон во время разговора. Потерпевшая продиктовала код.

Позже последовал новый звонок — теперь уже от якобы «специалиста Центробанка». Он сообщил, что личный кабинет потерпевшей на портале госуслуг взломан и неизвестные оформляют кредиты на ее имя.

Для доказательства ей показали фальшивое уведомление о переводе ее средств на счет неизвестного мужчины. По словам звонившего, операция была «приостановлена», чтобы спасти деньги, нужно было перейти во «временный личный кабинет» в банковском приложении. Ссылку на него женщине прислали через мессенджер.

После того как женщина выполнила инструкции, неизвестные получили доступ к ее сбережениям, похитив более 1 млн руб. После этого они убедили потерпевшую отменить заявки на кредиты, которые, по их словам, были оформлены на ее имя.

По указанию звонивших женщина взяла займы еще на сумму свыше 600 тыс. руб. и перевела эти деньги через банкоматы в торговых центрах города на указанные счета.

Артём Дергунов